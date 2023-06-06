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Минобороны рф запустило видео об уничтожении танков Leopard - на нем комбайны
Минобороны рф запустило видео об уничтожении танков Leopard — на нем комбайныhttps://racurs.ua/n183831-minoborony-rf-zapustilo-video-ob-unichtojenii-tankov-leopard-na-nem-kombayny.htmlРакурс
Міноборони РФ заявило про знищення танків Leopard. Але, швидше за все, це були… комбайни
.
Обговорюючи цю «новину» у соцмережах, користувачі звертають увагу на те, що техніка на опублікованих міністерством оборони рф кадрах за своїм силуетом не схожа на жоден танк. Ці силуети більше нагадують зернозбиральні комбайни.
Про це свідчать характерні вивантажувальні шнеки (труби).
Також у «танків» не видно жодних ознак веж.
На другому кадрі удару ракети взагалі чітко видно 4 колеса трактора, схожого на обприскувач John Deere 4830.
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