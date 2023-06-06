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Маляр опубликовала новый ролик о контрнаступлении ВСУ
Маляр опубликовала новый ролик о контрнаступлении ВСУhttps://racurs.ua/n183830-malyar-opublikovala-novyy-rolik-o-kontrnastuplenii-vsu.htmlРакурс
Заступник міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео про «дату контрнаступу ЗСУ».
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Плани люблять тишу. Наступ розпочнеться не в соцмережах — таким чином Міноборони закликає не реагувати на припущення про початок наступу України, які роблять різні блогери та експерти.
ЗСУ просуваються вперед на кількох напрямках, повідомили в ISW у звіті за 5 червня.
Українські оборонці значно просунулися на Бахмутському напрямку — на північ і південний захід від міста-фортеці.
З посиланням на заступницю міністра оборони Маляр ISW повідомляє, що ЗСУ ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута і просунулися на 200−1 тис. 600 м у напрямку Оріхово-Василівка, а також від 100 до 700 м біля Іванівського та Кліщіївки.
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