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Ракурс
Маляр опубликовала новый ролик о контрнаступлении ВСУ

Маляр опубликовала новый ролик о контрнаступлении ВСУ

6 июн 2023, 18:12
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Заступник міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео про «дату контрнаступу ЗСУ».


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Плани люблять тишу. Наступ розпочнеться не в соцмережах — таким чином Міноборони закликає не реагувати на припущення про початок наступу України, які роблять різні блогери та експерти.

ЗСУ просуваються вперед на кількох напрямках, повідомили в ISW у звіті за 5 червня.

Українські оборонці значно просунулися на Бахмутському напрямку — на північ і південний захід від міста-фортеці.

З посиланням на заступницю міністра оборони Маляр ISW повідомляє, що ЗСУ ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута і просунулися на 200−1 тис. 600 м у напрямку Оріхово-Василівка, а також від 100 до 700 м біля Іванівського та Кліщіївки.

Источник: Ракурс


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