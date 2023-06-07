Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: социальные сети

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Ракурс

Рашисти в ніч 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до значних затоплень нижче по течії Дніпра.

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В окупованому місті Олешки у Херсонській області вже є перші загиблі. Про це сьогодні, 7 червня, в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація, — зазначив він. — Скільки людей, я ще не знаю.

Мер нагадав, що коли був підірваний Антонівський міст через Дніпро, окупанти відібрали у місцевих жителів усі плавзасоби.

У місті немає човнів. Люди самоорганізовуються і почали знімати інших з дахів, — зазначив Рищук.

Також мер зазначив, що є інформація, що росіяни не випускають людей з підтоплених населених пунктів.

Вони знущаються над людьми. мни рф не підключилося до вирішення проблем людей, ті самі по собі рятуються. Люди збираються у центрі міста, в лікарні — там понад 300 людей. Люди шукають прихисток, де було б сухо, був дах над головою і виживати, — зазначив мер.

За інформацією Рищука, у місті вже проблеми не лише з електроенергією, а й з питною водою, котру більшість людей брали з облаштованих у них вдома свердловин.

Зараз туди може потрапити інфекція і заразити людей, — наголосив він.

Джерело: «Еспресо»