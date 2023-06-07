Подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к значительным затоплениям, фото: социальные сети

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Ракурс

Рашисти після здійсненого ними підриву дамби Каховської ГЕС не лише не надають допомоги місцевому населенню, але й заважають людям рятуватися.

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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Мешканці селища Козачі Лагері Херсонської області, які опинились у зоні підтоплення, не дочекавшись допомоги від окупаційної адміністрації, намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту.

Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію, — зазначають у Генштабі.

Крім того, у тимчасово окупованому місті Гола Пристань Херсонської області загарбники виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. «На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції», — вказано в повідомленні Генштабу ЗСУ.