Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/n183865-rossiyane-ne-provodili-evakuaciu-na-okkupirovannoy-hersonschine-i-prepyatstvovali-volonteram.html

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Російські окупанти на ще контрольованому ними лівобережжі Херсонської області не проводили евакуацію населення після підриву дамби Каховської ГЕС, котрий стався в ніч на 6 червня, та створювали перешкоди волонтерам, які намагалися врятувати людей.

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Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє агентство «Укрінформ».

На лівому березі — там просто жахіття… Велика кількість людей опинилися в ситуації, коли вони не могли виїхати. Вони знаходяться на дахах затоплених будинків. Окупаційна влада евакуацію провалила повністю, — наголосив він.

На думку Соболевського, окупанти і не збиралися по-справжньому займатися евакуацією. Про це, зокрема, свідчить те, що перші рухи у відповідному напрямку вони почали робити лише приблизно опівдні 6 червня, також ніхто не скасував комендантську годину.

Він зазначив, що російські військові не лише не були долучені до евакуаційних процесів — вони також заважали працювати волонтерам.

Людям, які намагалися допомогти своїм сусідам, російські військові просто створювали перешкоди, — наголосив Соболевський.

Так, надходила інформація про випадки вимагання грошей з боку російських військових за те, що вони дозволяли мешканцям на човнах збирати постраждалих з дахів будинків, зазначив Соболевський.

Ситуація там дуже важка і для того, щоб допомогти нашим людям єдине зараз рішення — залучення міжнародних організацій, щоб вони чинили тиск на рф, щоб дозволили працювати там міжнародним організаціям, щоб вони змогли допомогти цим людям, — наголосив він.

Також окупаційна влада не здійснила жодних рухів, щоб у мешканців постраждалих районів був доступ до медичної допомоги.

І є великі сумніви, що зараз там будуть якісь кроки щодо допомоги людям, які постраждали після цього теракту, — наголосив він.

На думку Соболевського, населенню, скоріше за все, можуть запропонувати так звану «евакуацію» до рф. Він впевнений, що окупаційна влада використає цю трагедію для того, щоб переселити людей на територію рф.

Джерело: «Укрінформ»