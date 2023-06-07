Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n183864-iz-za-podryva-kahovskoy-ges-razrusheny-desyatki-obektov-kulturnogo-naslediya-minkult.html

Ракурс

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС пошкоджені або зруйновані комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об'єктів культурної спадщини і культурних інституцій.

.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що станови на кінець вчорашньої доби, 6 червня, постраждали такі пам’ятки:

комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951−1958 роках;

ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка,

забудова історичного центру міста Нова Каховка тощо;

затоплені палаци (будинки) культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

Також у зонах ризику — пам’ятки археології національного значення Білозерського та Голопристанського районів:

Львівське поселення с. Львове (IV ст. до н. е. — IV ст.);

Бургунське поселення, с. Миколаївка (ІІ-V ст.);

місце фортеці Тягін, с. Тягинка (XIII — XVII ст.);

городище «Понятівське» с. Понятівка (IV ст. до н. е. — IV ст.) та ін.

Також вже підтоплені або перебувають під загрозою:

Картинна галерея ім. А.С. Гавдзинського Новокаховської міської ради;

Музей історії міста Нова Каховка (музей на громадських засадах);

Музей історії селища Козацьке Новокаховської міської ради (відокремлений підрозділ відділу культури Нововокаховської міської ради);

Будинок-музей А. П. Бахути Новокаховської міської ради;

Комунальний заклад «Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради Херсонської області»;

Музей Бойової Слави 87 Сталінградської, Перекопської орденів Червоного Прапора та Суворова ІІ ступеня стрілецької дивізії, м. Олешки;

Будинок, в якому жив письменник О. Вишня, Олешківський район, с. Кринки;

Музей Героя Радянського Союзу генерал-майора П.О. Покришева м. Гола Пристань;

Музей історії Голопристанський район, с. Чулаківка;

Музей історії Голопристанський район, с. Круглоозерка;

Козацький музей історії села та меморіального комплексу сім’ї П. Видригана смт. Козацьке, вул. Шевченка, 29;

Народний музей історії Каховський район, с. Мала Каховка;

також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках.

Зазначається, що всі ці заклади, окрім музею в селищі Козацьке, розташовані на тимчасово окупованій території. Музеям Херсону, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує.