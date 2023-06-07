Из-за подрыва Каховской ГЭС разрушены десятки объектов культурного наследия — Минкультhttps://racurs.ua/n183864-iz-za-podryva-kahovskoy-ges-razrusheny-desyatki-obektov-kulturnogo-naslediya-minkult.htmlРакурс
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС пошкоджені або зруйновані комплекс споруд Каховської ГЕС та десятки інших об'єктів культурної спадщини і культурних інституцій.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Зазначається, що станови на кінець вчорашньої доби, 6 червня, постраждали такі пам’ятки:
- комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951−1958 роках;
- ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка,
- забудова історичного центру міста Нова Каховка тощо;
- затоплені палаци (будинки) культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.
Також у зонах ризику — пам’ятки археології національного значення Білозерського та Голопристанського районів:
- Львівське поселення с. Львове (IV ст. до н. е. — IV ст.);
- Бургунське поселення, с. Миколаївка (ІІ-V ст.);
- місце фортеці Тягін, с. Тягинка (XIII — XVII ст.);
- городище «Понятівське» с. Понятівка (IV ст. до н. е. — IV ст.) та ін.
Також вже підтоплені або перебувають під загрозою:
- Картинна галерея ім. А.С. Гавдзинського Новокаховської міської ради;
- Музей історії міста Нова Каховка (музей на громадських засадах);
- Музей історії селища Козацьке Новокаховської міської ради (відокремлений підрозділ відділу культури Нововокаховської міської ради);
- Будинок-музей А. П. Бахути Новокаховської міської ради;
- Комунальний заклад «Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради Херсонської області»;
- Музей Бойової Слави 87 Сталінградської, Перекопської орденів Червоного Прапора та Суворова ІІ ступеня стрілецької дивізії, м. Олешки;
- Будинок, в якому жив письменник О. Вишня, Олешківський район, с. Кринки;
- Музей Героя Радянського Союзу генерал-майора П.О. Покришева м. Гола Пристань;
- Музей історії Голопристанський район, с. Чулаківка;
- Музей історії Голопристанський район, с. Круглоозерка;
- Козацький музей історії села та меморіального комплексу сім’ї П. Видригана смт. Козацьке, вул. Шевченка, 29;
- Народний музей історії Каховський район, с. Мала Каховка;
- також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках.
Зазначається, що всі ці заклади, окрім музею в селищі Козацьке, розташовані на тимчасово окупованій території. Музеям Херсону, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує.
Інформації стосовно підтоплення або підвищених ризиків підтоплення для музеїв, розташованих на правому березі Дніпра, наразі не надходило, — наголошують у відомстві.