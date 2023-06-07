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Ракурс
Последствия подрыва Каховской ГЭС, фото: ГСЧС

Литва, Германия и Австрия отправляют Украине помощь из-за подрыва Каховской ГЭС — детали

7 июн 2023, 15:58
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Україна звернулася до ЄС з проханням про допомоги у зв’язку з руйнуванням дамби у Новій Каховці.


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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на сайті Єврокомісії.

«У відповідь на це ЄС вже спрямовує допомогу через свій Механізм цивільного захисту завдяки першим пропозиціям від Німеччини, Австрії та Литви», — вказано в повідомленні.

Наразі йдеться про допомогу:

  • Німеччина запропонувала 5 тис. фільтрів для води та 56 генераторів;
  • Австрія — 20 цистерн для води та 10 бурових насосів.
  • Литва та Німеччина також запропонували обладнання для укриттів, включаючи намети, ліжка та ковдри.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу в Україні, виходячи з нових потреб, що виникають, — зазначається у повідомленні.

Крім того, вчора, 6 червня, стало відомо, що Червоний Хрест Литви виділяє українському Червоному Хресту 1 млн євро на гуманітарну допомогу, евакуацію та інші необхідні потреби.

Источник: Ракурс


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