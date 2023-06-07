Литва, Німеччина та Австрія надсилають Україні допомогу через підрив Каховської ГЕС — деталіhttps://racurs.ua/ua/n183863-lytva-nimechchyna-ta-avstriya-nadsylaut-ukrayini-dopomogu-cherez-pidryv-kahovskoyi-ges-detali.htmlРакурс
Україна звернулася до ЄС з проханням про допомоги у зв’язку з руйнуванням дамби у Новій Каховці.
Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на сайті Єврокомісії.
«У відповідь на це ЄС вже спрямовує допомогу через свій Механізм цивільного захисту завдяки першим пропозиціям від Німеччини, Австрії та Литви», — вказано в повідомленні.
Наразі йдеться про допомогу:
- Німеччина запропонувала 5 тис. фільтрів для води та 56 генераторів;
- Австрія — 20 цистерн для води та 10 бурових насосів.
- Литва та Німеччина також запропонували обладнання для укриттів, включаючи намети, ліжка та ковдри.
Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу в Україні, виходячи з нових потреб, що виникають, — зазначається у повідомленні.
Крім того, вчора, 6 червня, стало відомо, що Червоний Хрест Литви виділяє українському Червоному Хресту 1 млн євро на гуманітарну допомогу, евакуацію та інші необхідні потреби.