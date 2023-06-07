Найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС — підрив зсередини

https://racurs.ua/ua/n183860-nayimovirnisha-prychyna-ruynuvannya-kahovskoyi-ges-pidryv-zseredyny.html

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Найімовірніша причина руйнування Каховської ГЕС — це підрив ізсередини. Обстріл ззовні, про який заявляє росія, навряд би зміг спричинити такі наслідки.

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Журналісти The New York Times поговорили з експертами з інженерної справи та боєприпасів. Ті схиляються до версії про вибух ізсередини. Версія про руйнування дамби через сильні потоки води не витримує критики, оскільки на жодному з берегів немає характерних руйнувань земляної частини дамби.

Вибух Каховської дамби було здійснено навмисно зсередини. Оскільки навіть пряме потрапляння ззовні не спричинило б таких наслідків і руйнувань, — упевнений експерт із вибухових речовин Нік Глумак.

Спочатку Каховська гребля була прорвана посередині, поряд з електростанцією, що примикає до берега, що утримується росією. Обидва кінці греблі здавалися цілими, але з плином дня гребля дедалі більше руйнувалася.

Видання пише, що внутрішній вибух ймовірніший, оскільки спричинив руйнування греблі — масивної конструкції із залізобетону, будівництво якої було завершено в 1956 році. Вибух у замкнутому просторі, коли вся його енергія спрямована на будову навколо нього, завдасть найбільших збитків. Зовнішній вибух бомби чи ракети вплинув би на греблю лише невелику частину своєї сили.

Професор інженерії в Університеті Меріленда Грегорі Бехер, який вивчав руйнування дамб, назвав випадок Каховської ГЕС підозрілим.

Він пояснив, що деякі дамби руйнуються через сильні потоки води, що «переповнюють» їх. Однак в такому разі руйнування починається з земляної частини дамби, з обох берегів. Але фото та відео показують, що Каховська дамба була прорвана спочатку посередині.

Каховську ГЕС підірвали за вказівкою з Кремля із кабінету путіна, впевнений секретар РНБО Олексій Данілов.