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Ракурс
Освобождение островов на Днепре, видео скриншот

ССО показали, как происходило освобождение днепровских островов на Херсонщине (ВИДЕО)

8 июн 2023, 08:54
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На Херсонщині між лівим та правим берегами Дніпра розміщений каскад островів — це «сіра зона» з усіх сторін оточена водою, яка стала місцем, де кілька місяців поспіль українське військо та російські окупанти вели «тиху війну» за перевагу на Дніпрі.


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Відео, котре показує, як відбувалося протистояння на дніпровських островах, опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що цей репортаж був знятий ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз.

«Непідконтрольні ділянки річки і суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами. В таких умовах перемагають розум і хитрість, зухвалість і характер. Саме так працюють воїни морського центру спеціальних операцій ССО України, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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