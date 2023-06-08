ССО показали, как происходило освобождение днепровских островов на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183876-sso-pokazali-kak-proishodilo-osvobojdenie-dneprovskih-ostrovov-na-hersonschine-video.htmlРакурс
На Херсонщині між лівим та правим берегами Дніпра розміщений каскад островів — це «сіра зона» з усіх сторін оточена водою, яка стала місцем, де кілька місяців поспіль українське військо та російські окупанти вели «тиху війну» за перевагу на Дніпрі.
Відео, котре показує, як відбувалося протистояння на дніпровських островах, опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що цей репортаж був знятий ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз.
«Непідконтрольні ділянки річки і суходолу, десятки мін під ногами, малі групи в пошуку противника і дрони, що цілодобового висять над головами. В таких умовах перемагають розум і хитрість, зухвалість і характер. Саме так працюють воїни морського центру спеціальних операцій ССО України, — наголошується в описі відео.