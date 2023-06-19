ССО в тилу ворога знищили десяток окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184230-sso-v-tylu-voroga-znyschyly-desyatok-okupantiv-video-bou.html

Ракурс

Вилазку у ворожий тил здійснили військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ.

.

Українські спецпризначенці пробрались в окопи окупантів, де знищили 10 військових російської армії. Професійно відпрацювали оператори морського центру спеціального призначення. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗС України 19 червня повідомило в Facebook.

Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька, — зазначили військові.

Деякі вороги змогли оговтатися від несподіванки та почали чинити опір українським воїнам. Але росіянам це не допомогло — вони були знищені.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у Херсонській області після підриву гідроелектростанції позиції росіян затопило, а їхнє командування не зробило нічого для евакуації. Однак бійці ССО побачили п’ятьох загарбників, які знаходились по шию в воді. Українські військові вирішили взяти у полон цих солдатів.