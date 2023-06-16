Бійці ССО взяли у полон росіян. Фото:

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Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС призвів, зокрема, й до підтоплення позицій окупаційних військ.

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На Херсонщині після підриву гідроелектростанції позиції росіян затопило, а їхнє командування не зробило нічого для евакуації. Тоді бійці ССО побачили п’ятьох загарбників, які знаходились по шию в воді. Українські військові вирішили взяти у полон цих солдатів. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

Після того, як спецпризначенці витягли окупантів та погрузили їх у човни, армія рф з інших позицій відкрила по них вогонь. Ворог не заважав, що там перебували їхні товариші по зброї. Однак попри обстріл полонених доставили живими на узбережжя. Бійці ССО під час місії не постраждали.

Вже згодом з’ясувалося, що полоненими виявилися військовослужбовці з підрозділу «Шторм Z».

Нагадаємо, в Міноборони заявляли, що російська федерація підірвала Каховську ГЕС з метою відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України. Ворог хотів, щоб Україна не лише перекинула підрозділи на ліквідацію техногенної катастрофи, але й планував унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.