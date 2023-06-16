Знищену базу окупантів на Херсонщині показали на супутникових фото. Фото:

https://racurs.ua/ua/n184127-znyschenu-bazu-okupantiv-na-hersonschyni-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

Ракурс

Влучання по базі окупантів у Херсонській області показали на супутникових фото.

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Супутник зафіксував наслідки ударів по пансіонату «Експрес» та готелю Chalet Termal в окупованому російською федерацією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Схеми» в Twitter.

На фото з повітря видно пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж. Наслідки «прильотів» помітні у порівнянні зі світлинами, які були зроблені 26 травня.

Влучання по базі окупантів на Херсонщині: супутникові фото



На знімках з супутника @planet за 15 червня, які є у розпорядженні «Схем», помітні наслідки ударів по пансіонату «Експрес» та готелю Chalet Termal в окупованому РФ селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська pic.twitter.com/2JbypysyfI — Схеми (@cxemu) June 15, 2023

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України завдали ударів по позиціях військ російської федерації на Арабатській стрілці в районі тимчасово захопленого Генічеська в Херсонській області.