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Ракурс
Уничтоженную базу оккупантов на Херсонщине показали на спутниковых фото. Фото:

Уничтоженную базу оккупантов на Херсонщине показали на спутниковых фото

16 июн 2023, 09:19
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Влучання по базі окупантів у Херсонській області показали на супутникових фото.


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Супутник зафіксував наслідки ударів по пансіонату «Експрес» та готелю Chalet Termal в окупованому російською федерацією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Схеми» в Twitter.

На фото з повітря видно пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж. Наслідки «прильотів» помітні у порівнянні зі світлинами, які були зроблені 26 травня.

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України завдали ударів по позиціях військ російської федерації на Арабатській стрілці в районі тимчасово захопленого Генічеська в Херсонській області.

Источник: Ракурс


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