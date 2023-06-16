рф ночью атаковала Украину «Шахедами». Фото:

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Атака російських безпілотників на Україну відбулася вночі 16 червня.

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Противник атакував з південного напрямку двома іранськими ударними дронами «Shahed-136/131». У Миколаївській області протиповітряна оборона збила обидва дрони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Також військові відзвітували про знищення російського ударного БПЛА «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та один безпілотника не встановленого типу.

А авіація Повітряних сил 15 червня здійснила до 10 групових авіаційних ударів по позиціях російських окупаційних військ.

Нагадаємо, армія рф перекинула до брянської області берегові ракетні комплекси «Бал», який використовує протикорабельні ракети Х-35У. Під загрозою обстрілів опиняються сім областей — Житомирська, Київська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська, Сумська та Харківська.