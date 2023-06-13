Берегові ракетні комплекси «Бал». Фото:

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Армія рф перекинула до брянської області берегові ракетні комплекси «Бал», який використовує протикорабельні ракети Х-35У.

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Українській протиповітряній обороні буде непросто реагувати на обстріли з цих систем, бо швидкість польоту цих ракет дуже висока — понад 3,5 тис. км/год. Лише системи ППО Patriot та SAMP/T, які здатні перехоплювати балістичні ракети, можуть щось вдіяти. Зенітними комплексами їх дуже важко збити. Про речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат 13 червня заявив в ефірі телемарафону.

Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися, — зазначив він.

За словами Ігната, легше знищити установки «Бал» на російській території, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що ЗСУ не знищують пускові установки ОТРК «Іскандер-М» на території росії, бо Україна обіцяла партнерам не атакувати рф озброєнням, яке нам надають. Однак ці пускові установки будуть знищені, якщо працюватимуть на окупованих територіях.