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Ігнат пояснив, чому Київ не може бити по пускових "Іскандерів" на території росії

Ігнат пояснив, чому Київ не може бити по пускових «Іскандерів» на території росії

1 чер 2023, 15:15
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Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, чому Україна не атакує цілі на території росії, зокрема, не знищує пускові установки ОТРК «Іскандер-М».


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Як каже керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають, — сказав Ігнат в коментарі «Укрінформу».

Водночас, за словами речника Повітряних сил, у разі пусків ракет із тимчасово окупованих територій, Україна застосовуватиме все наявне озброєння.

Ігнат повідомив, у росія наразі є дефіцит ракет «Іскандер», в іншому випадку їх кількість під час обстрілів була б значно більшою.

Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували, — сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України знищили у ніч проти 1 червня сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К», які росія вночі випустила по Києву. Унаслідок падіння уламків ракет у столиці постраждало 19 людей, троє з них загинули.

Ракетний комплекс «Іскандер» призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї.

Джерело: Ракурс


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