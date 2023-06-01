Росіяни використовують балістику для того, аби завдати удару несподівано і ППО не встигла спрацювати - Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n183657-rosiyany-vykorystovuut-balistyku-dlya-nespodivanosti-udaru-i-ppo-ne-vstygla-spracuvaty.html

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Атакуючи Київ ракетами «Іскандер», російські окупанти хочуть завдати удару несподівано, щоб було обмаль часу для того, щоб сховатися в укриттях та не змогла зреагувати ППО.

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Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону вранці 1 червня.

А яким ще озброєнням вони можуть настільки швидко та ефективно завдати удару? Були в них спроби завдавати ударів ракетами С-400 саме по Київській області. Противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі, — пояснив Ігнат.

Полковник навів приклад: якщо летять крилаті ракети з Каспію чи з Чорного моря, то, відповідно, є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з «Іскандерами» йдеться про лічені хвилини.

Противник хоче застати зненацька, щоб наша ППО не змогла зреагувати. Але, як бачимо, спрацювала і цього разу, — розповів речник.

Цієї ночі по Україні вдарили з Клінців у Брянській області рф.

Відстань до Києва не така велика. Якщо противник приховано звідти запускає ці ракети — час підльоту лічені хвилини. Саме тому і повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту першої роботи ППО, — пояснив Ігнат.

Він розповів, як відпрацьовує ППО у таких випадках:

Бойова частина «Іскандерів» — близько 500 кг, дальність ураження — 500−600 км. «Іскандер-К» — це аналог «Калібру», але наземного базування, не морського, «Іскандер-М» — балістика, та, що летить високо вгору і звідти повертається вниз на високій швидкості. По балістиці працюють комплекси «Петріот», які можуть збивати балістику.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня о 2.45 російські окупанти продовжили серію атак на Київ. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку — Брянська область рф.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ всі 10 знищено: сім балістичних ракет «Іскандер-М» та три крилаті ракети «Іскандер-К». На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них — діти.