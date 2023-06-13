Нову військову допомогу отримає Україна. Фото:

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Нову військову допомогу Україні виділяють Сполучені Штати Америки.

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Новий пакет допомоги на суму 325 млн доларів включає критично важливі засоби ППО, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та «інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою». Про це 13 червня повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає «Радіо Свобода».

До пакету допомоги увійдуть:

10 ББМ Stryker та 15 БМП «Бредлі»:

ПЗРК «Стінгер» та ПТРК Javelin, АТ-4, 155-мм;

105-мм снаряди, ракети TOW, боєприпаси для стрілецької зброї, гранати та інше:

боєприпаси для РСЗВ HIMARS.

Крім того, допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони анонсував уряд Великої Британії. Sky News повідомляє, що така заява була зроблена під час зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил. Для ЗСУ союзники закуплять озброєння вартістю понад 115 млн дол. й ця зброя підвищить здатність «захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій».

Крім того, в рамках нового пакету допомоги від британців до України надійдуть радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також зброя та значна кількість боєприпасів.

Нагадаємо, «Голос Америки» із посиланням на джерела повідомляв, що новий пакет військової допомоги включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені у контрнаступі ЗСУ. До пакета допомоги увійдуть також боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та ракети для високомобільних ракетних систем HIMARS.

Джерело: Sky News, «Радіо Свобода»