Пентагон поставить Україні нову бронетехніку замість втраченої у боях

https://racurs.ua/ua/n184036-pentagon-postavyt-ukrayini-novu-bronetehniku-zamist-vtrachenoyi-u-boyah.html

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Сполучені Штати надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн дол.

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Про це журналістці «Голосу Америки» Карлі Бебб на умовах анонімності розповіли два представники міністерства оборони США.

Новий пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які зможуть замінити пошкоджену і знищену техніку в ході контрнаступу України.

До пакета допомоги увійдуть також боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та ракети для високомобільних ракетних систем HIMARS.

Допомога Україні буде виділена за президентською програмою PDA. Це буду вже 40-й такий транш з серпня 2021 року.

Як очікується, про новий пакет військової допомоги Україні буде оголошено у вівторок.

Про те, що США незабаром оголосять про новий пакет допомоги, розповів і радник Білого Дому Джон Кірбі

Ви бачили пакет допомоги, виділений у рамках програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати, — запевнив він.

Кірбі також зазначив, що Вашингтон знає, що саме потрібно Україні, зокрема для нинішніх контрнаступальних операцій.