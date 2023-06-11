Причину руйнування росією Каховської ГЕС назвали в Міноборони

Ракурсhttps://racurs.ua/
росія зруйнувала Каховську ГЕС. Фото:
Причину руйнування росією Каховської ГЕС назвали в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n183978-prychynu-ruynuvannya-rosiieu-kahovskoyi-ges-nazvaly-v-minoborony.htmlРакурс
російська федерація підірвала Каховську ГЕС з метою відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України.
.
москва хотіла, щоб Україна не лише перекинула підрозділи на ліквідацію техногенної катастрофи, але й планувала унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області. Тим часом сам ворог вже переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Про це 11 червня заступник міністра оборони Ганни Маляр повідомила в Telegram.
Зокрема, командування рф перекидає на інші окуповані території підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49-ї армії. Таким чином ворог хоче звузити географію активних дій Сил оборони.
Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС та звинуватила у цьому Україну. Внаслідок терористичного акту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів, а найбільше постраждала Херсонська та Миколаївська області.
Течія змила склади зброї російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області. Течія несе в море та до берегів російські боєприпаси та міни.