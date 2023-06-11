Течія змила склади зброї окупантів. Фото:

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Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС призвів не лише до екологічної катастрофи, але зменшив обороноздатність загарбників.

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Вода змила склади зброї російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області. Течія несе в море та до берегів російські боєприпаси та міни. Раніше ворог вибудував на лівому березі декілька смуг оборони, в тому числі мінно-вибухові загородження. Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували їхні польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку, — зазначила вона.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджали українців, що у разі виявлення небезпечного предмету не варто підходити до нього та чіпати його. Потрібно повідомити про знахідку за телефоном 101.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла масштабна повінь у Херсонській та Миколаївській області. Внаслідок цього біля Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно три дні.