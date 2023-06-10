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Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном, фото: «Укрзалізниця»
Ділянка залізниці просіла біля Нікополя через підрив Каховської ГЕС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183963-dilyanka-zaliznyci-prosila-bilya-nikopolya-cherez-pidryv-kahovskoyi-ges-foto.htmlРакурс
Біля Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.
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Про це сьогодні, 10 червня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Зазначається, що ця подія є одним із наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.
Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні, — наголошують в «Укрзалізниці».
У зв’язку з цим інцидентом, внесено зміни у рух поїздів:
- приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будуть тимчасово обмежені до Чортомлика;
- між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.
- на ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19.30, прибуттям до Кривого Рогу о 21.00. У зв’язку з цим відправку поїзда № 76/75 Кривий Ріг — Київ затримують на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців.
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