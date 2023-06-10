Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном, фото: «Укрзалізниця»

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Біля Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.

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Про це сьогодні, 10 червня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що ця подія є одним із наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні, — наголошують в «Укрзалізниці».

У зв’язку з цим інцидентом, внесено зміни у рух поїздів: