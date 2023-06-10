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Ракурс
Вблизи Никополя просел участок с железнодорожным полотном, фото: «Укрзализныця»

Участок железной дороги просел возле Никополя из-за подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

10 июн 2023, 20:19
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Біля Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном.


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Про це сьогодні, 10 червня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що ця подія є одним із наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні, — наголошують в «Укрзалізниці».

У зв’язку з цим інцидентом, внесено зміни у рух поїздів:

  • приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будуть тимчасово обмежені до Чортомлика;
  • між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.
  • на ділянці Чортомлик — Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19.30, прибуттям до Кривого Рогу о 21.00. У зв’язку з цим відправку поїзда № 76/75 Кривий Ріг — Київ затримують на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців.

Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном, фото: «Укрзалізниця»

Источник: Ракурс


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