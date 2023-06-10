Нанесенный подрывом Каховской ГЭС ущерб окружающей среде подсчитали в Кабмине

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: Руслан Стрелец

https://racurs.ua/n183955-nanesennyy-podryvom-kahovskoy-ges-uscherb-okrujauschey-srede-podschitali-v-kabmine.html

Ракурс

Збитки, завдані довкіллю внаслідок підриву росією греблі Каховської ГЕС вже становлять, орієнтовно, понад 55 млрд грн.

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Про це сьогодні, 10 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Зокрема:

Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб. км води. Рівень води у водосховищі вже становить 10,55 м і продовжує знижуватися;

ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк «Нижньодніпровський». Продовжується обміління акваторії у нацпарках «Великий Луг» (на 4,2 м) та «Кам'янська Січ» (на 6 м);

окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1,2 тис. га території Кінбурнського півострова.

Міністр зазначив, що фіксація злочинів окупантів на місці екологічного лиха триває. Усіх, хто став свідком злочинів проти довкілля, він закликає повідомляти про це на веб-ресурс https://ecozagroza.gov.ua/ і мобільний додаток Міндовкілля «ЕкоЗагроза».