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россия разрушила Каховская ГЭС. Фото:

Причину разрушения россией Каховской ГЭС назвали в Минобороны

11 июн 2023, 14:19
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російська федерація підірвала Каховську ГЕС з метою відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України.


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москва хотіла, щоб Україна не лише перекинула підрозділи на ліквідацію техногенної катастрофи, але й планувала унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області. Тим часом сам ворог вже переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Про це 11 червня заступник міністра оборони Ганни Маляр повідомила в Telegram.

Зокрема, командування рф перекидає на інші окуповані території підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49-ї армії. Таким чином ворог хоче звузити географію активних дій Сил оборони.

Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС та звинуватила у цьому Україну. Внаслідок терористичного акту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів, а найбільше постраждала Херсонська та Миколаївська області.

Течія змила склади зброї російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області. Течія несе в море та до берегів російські боєприпаси та міни.

Источник: Ракурс


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