Причину разрушения россией Каховской ГЭС назвали в Минобороны

Ракурсhttps://racurs.ua/
россия разрушила Каховская ГЭС. Фото:
Причину разрушения россией Каховской ГЭС назвали в Минобороныhttps://racurs.ua/n183978-prichinu-razrusheniya-rossiey-kahovskoy-ges-nazvali-v-minoborony.htmlРакурс
російська федерація підірвала Каховську ГЕС з метою відволікти частину сил та ресурсів Збройних сил України.
.
москва хотіла, щоб Україна не лише перекинула підрозділи на ліквідацію техногенної катастрофи, але й планувала унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області. Тим часом сам ворог вже переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. Про це 11 червня заступник міністра оборони Ганни Маляр повідомила в Telegram.
Зокрема, командування рф перекидає на інші окуповані території підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49-ї армії. Таким чином ворог хоче звузити географію активних дій Сил оборони.
Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС та звинуватила у цьому Україну. Внаслідок терористичного акту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів, а найбільше постраждала Херсонська та Миколаївська області.
Течія змила склади зброї російської окупаційної армії на лівому березі Херсонської області. Течія несе в море та до берегів російські боєприпаси та міни.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...