Масштабне переміщення військ рф зафіксувала розвідка. Фото: ictv

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Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС дозволив командуванню окупантів провести передислокації своїх військ та посилити інші напрямки.

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Останні 10 днів країна-агресор, швидше за все, почала перекидати частини своїх військ угрупування «Дніпро» зі східного берега Дніпра для посилення запорізького та бахмутського напрямів. Про це 19 червня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що окупанти передислоковують тисячі військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

Передислокація угруповання «Дніпро», ймовірно, відображає думку росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш ймовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені, — наголошує британська розвідка.

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявляли, що під час боїв на півдні України російська та українська сторони зазнають значних втрат. Зазначалося, що втрати росіян, ймовірно, сягнули найвищого рівня з березня, коли битва за Бахмут йшла з найбільшою інтенсивністю.