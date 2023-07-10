Війська рф здійснили авіаудар по Оріхівській ЗОШ - відео з місця злочину росіян

https://racurs.ua/ua/n184959-viyska-rf-zdiysnyly-aviaudar-po-orihivskiy-zosh-video-z-miscya-zlochynu-rosiyan.html

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Війська рф здійснили авіаудар по Оріхівській ЗОШ. Поліція Запорізької області задокументувала воєнний злочин, внаслідок якого загинули та поранені люди.

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9 липня армія країни-окупанта прямим влучанням знищила міський загальноосвітній заклад, в якому в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще одинадцятеро отримали поранення.

Прицільний авіаудар росіяни здійснили в той час, коли оріхівці прийшли до школи, аби отримати гуманітарну допомогу — продукти та речі першої потреби. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.

На місці події працювали поліцейські, рятувальники, цивільні й військові медики та небайдужі громадяни, які долучилися до розбирання завалів.

Спільними зусиллями були деблоковані тіла чотирьох загиблих — трьох жінок, 1976, 1978 та 1980 рр. н., а також чоловіка, 1976 р.н. Ще одинадцятьох врятованих громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості після надання першої медичної допомоги було госпіталізовано.

Рятувальні роботи наразі тривають, бо під завалами ще можуть перебувати люди. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу. Поліцейські продовжують збирати докази цинічного воєнного злочину. Подію зареєстровано до ЄРДР за правовою кваліфікацією — ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України