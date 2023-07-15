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Ракурс
Оккупанты создали в Мелитополе «отряд путина», фото: Krasnodarmedia

«Отряд путина» из пенсионерок создали оккупанты в Мелитополе — мэр

15 июл 2023, 08:44
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У Мелітополі російські окупанти створили свій «отряд путіна» — з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Також окупанти вдалися інших кроків, спрямованих на зомбування місцевого населення:

  • створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації;
  • «віджали» типографію, щоб друкувати свої агітки;
  • пропонують кожному безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські «обовʼязкові» телеканали;
  • дітей відправляють у табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію росії;
  • молодь заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.

Окупанти з усіх сил стараються промити мізки мешканцям ТОТ, надіючись, що це допоможе зберегти незаконну владу. Проте надії загарбників марні, — наголошує Федоров.

Источник: Ракурс


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