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Оккупанты создали в Мелитополе «отряд путина», фото: Krasnodarmedia
«Отряд путина» из пенсионерок создали оккупанты в Мелитополе — мэрhttps://racurs.ua/n185126-otryad-putina-iz-pensionerok-sozdali-okkupanty-v-melitopole-mer.htmlРакурс
У Мелітополі російські окупанти створили свій «отряд путіна» — з пенсіонерок, які ходять на всі можливі заходи і пропагують «русскій мір».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Також окупанти вдалися інших кроків, спрямованих на зомбування місцевого населення:
- створюють нові й нові пропагандистські медіа, щоб розповідати, як добре живеться в окупації;
- «віджали» типографію, щоб друкувати свої агітки;
- пропонують кожному безкоштовний пакет телевізійного обладнання, щоб дивитись тільки російські «обовʼязкові» телеканали;
- дітей відправляють у табори, де замість відпочинку вони змушені вчити історію росії;
- молодь заганяють в мілітарні організації та молодіжні центри, які займаються «патріотичним вихованням» та пропагандою.
Окупанти з усіх сил стараються промити мізки мешканцям ТОТ, надіючись, що це допоможе зберегти незаконну владу. Проте надії загарбників марні, — наголошує Федоров.
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