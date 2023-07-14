Окупанти закликають мешканців ТОТ доносити на сусідів

https://racurs.ua/ua/n185114-rashysty-zaklykaut-meshkanciv-okupovanyh-terytoriy-donosyty-na-susidiv-cns.html

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Російські загарбники продовжують впроваджувати систему доносів для реалізації політики терору на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це сьогодні, 14 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупаційній адміністрації Запоріжжя та Херсонщини потрібно виконати план щодо затримання українців, який нещодавно спустили з Москви, щоб «приборкати партизанський рух».

Тож росіяни заохочують українців доносити на сусідів через анонімні чат-боти, або за винагороду у відділках каральних органів.

Доноси «легітимізують» терор в очах окупантів, адже дають підстави затримувати українців й відправляти їх до підвалу. Надалі кати вже не розбираються чи співпрацювала людина з Силами оборони, чи ні. Родичам затриманих зазвичай навіть не повідомляють ні причини затримання, ні де він утримується, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — усі імена інформаторів окупантів стають відомими, навіть анонімні. Так, у червні активісти «Кібер спротиву» викрили мешканку Мелітополя, яка створила «анонімний» канал для збору інформації щодо мешканців міста. Дані щодо жінки вже внесені до ресурсу «Миротворець».

Також завдяки злому пошти тоді стали відомі й ті, хто доносить на своїх сусідів окупантам.