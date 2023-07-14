Верховна Рада закликала президента Грузії помилувати Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі, фото: Daryna Chyzh

https://racurs.ua/ua/n185113-verhovna-rada-zaklykala-prezydenta-gruziyi-pomyluvaty-saakashvili.html

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Верховна Рада звернулася до чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав — членів Євроcоюзу щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

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За відповідну постанову № 9491 проголосували 285 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба Ради.

У тексті постанови вказано, що її текст невідкладно направлять президенту Грузії.

Нагадаємо, на початку липня з’явилося відео допиту Саакашвілі, на якому можна побачити, що він сильно схуд та має нездоровий вигляд.