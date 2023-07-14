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Ракурс
Михеил Саакашвили, фото: Daryna Chyzh

Верховная Рада призвала президента Грузии помиловать Саакашвили

14 июл 2023, 16:32
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Верховна Рада звернулася до чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав — членів Євроcоюзу щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі.


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За відповідну постанову № 9491 проголосували 285 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба Ради.

У тексті постанови вказано, що її текст невідкладно направлять президенту Грузії.

Нагадаємо, на початку липня з’явилося відео допиту Саакашвілі, на якому можна побачити, що він сильно схуд та має нездоровий вигляд.

Источник: Ракурс


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