Украина получила от Болгарии БТР советского производства, фото: GetArchive

https://racurs.ua/n185112-100-bronirovannyh-mashin-peredala-ukraine-bolgariya.html

Ракурс

Україна отримала від Болгарії найбільший за час війни одноразовий пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції — здебільшого транспортні машини піхоти.

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Відправлення Україні цієї допомоги стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою. Досі військова допомога від цієї країни була секретною, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагала Україні боєприпасами, повідомляє видання Euractiv.

Зазначається, що ця військова техніка була закуплена Болгарією 40 років тому для здійснення так званого процесу «Відродження» — спроби тоталітарного режиму насильницько асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що тоді призвело до майже вигнання понад 300 тис. болгарських громадян турецького походження до Туреччини.

Це броньована військова техніка, закуплена під час Відродження і ніколи не використовувалася. У той же час це створює витрати на зберігання та обслуговування, — зазначив член правлячої коаліції Болгарії Івайло Мірчев. — Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною.

Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати від США відповідну заміну. Болгарська армія оголосила про замовлення на майже 1 млрд дол. на закупівлю сучасних західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена.

Крім того, у грудні минулого року тимчасовий уряд президента Румена Радева відмовився відправити Україні старі радянські зенітні системи С-300 в обмін на отримання сучасних американських систем протиповітряної оборони вартістю 200 млн дол. Новий проєвропейський уряд Болгарії сподівається, що ця пропозиція США все ще в силі.

Болгарія — одна з небагатьох країн-членів НАТО, яка має велику кількість радянського озброєння і техніки, а також боєприпасів до них, котрі використовуються українською армією.

Джерело: Euractiv