Кирилл Буданов рассказал об агентах ГУР в кремле. Фото:

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Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України працюють у кремлі.

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Українська розвідка має своїх агентів у владних кабінетах рф, тому зазвичай знає, що там відбувається. Агентура працює у найближчих кабінетах до російського диктатора та воєнного злочинця володимира путіна. Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Reuters.

За його словами, управління розвідки точно передбачило повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.

Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається, — зазначив він.

Очільник ГУР додав, що українська розвідка вже ліквідовує ворогів українського народу та буде робити це далі.

Наголосив головний розвідник України й про те, що загарбники не припинили замахів на нього, але всі їхні потуги були марними.

Нагадаємо, у квітні очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини в Україні, обов’язково будуть ліквідовані. Цих загарбників знайдуть та знищать у будь-якій точці планети. Буданов наголошував, що для знищення цих росіян в України «достатньо власних сил та засобів».

Джерело: Reuters