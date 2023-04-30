Буданов пообіцяв знищити воєнних злочинців рф. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n182542-budanov-poobicyav-znyschyty-vsih-okupantiv-yaki-skoyily-voienni-zlochyny-v-ukrayini.html

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Російські окупанти, які вчинили воєнні злочини в Україні, обов’язково будуть ліквідовані.

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Цих загарбників знайдуть та знищать у будь-якій точці планети. Для знищення цих росіян в України «достатньо власних сил та засобів». Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю американському телеканалу PBS, 20 квітня повідомила прес-служба ГУР.

Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, — зазначив він.

Також головний розвідник країни підтвердив свою впевненість у тому, що російська федерація не зможе затягувати війну з Україною, а повномасштабний збройний конфлікт призведе до розпаду країни-агресора.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в розмові з журналістами, коментуючи повідомлення про підготовку контрнаступу українських Сил оборони, анонсував певну «знакову битву в новітній історії» країни. Він упевнений, що суттєві території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції.