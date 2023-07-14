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Кирило Буданов розповів про агентів ГУР у кремлі. Фото:
Агенти ГУР є в найближчих кабінетах до путіна — Будановhttps://racurs.ua/ua/n185111-agenty-gur-ie-v-nayblyjchyh-kabinetah-do-putina-budanov.htmlРакурс
Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України працюють у кремлі.
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Українська розвідка має своїх агентів у владних кабінетах рф, тому зазвичай знає, що там відбувається. Агентура працює у найближчих кабінетах до російського диктатора та воєнного злочинця володимира путіна. Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив в інтерв’ю Reuters.
За його словами, управління розвідки точно передбачило повномасштабне вторгнення росіян перед його початком.
Хто мав рацію? Ми. Ми маємо свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається, — зазначив він.
Очільник ГУР додав, що українська розвідка вже ліквідовує ворогів українського народу та буде робити це далі.
Наголосив головний розвідник України й про те, що загарбники не припинили замахів на нього, але всі їхні потуги були марними.
Нагадаємо, у квітні очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти, які вчинили воєнні злочини в Україні, обов’язково будуть ліквідовані. Цих загарбників знайдуть та знищать у будь-якій точці планети. Буданов наголошував, що для знищення цих росіян в України «достатньо власних сил та засобів».
Джерело: Reuters