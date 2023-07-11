ЕС продолжит оказывать военную поддержку Украине, фото:

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Європейська служба зовнішніх справ розробила проект плану надання Україні «безпекових зобов’язань», котрі передбачають довготривалу та потужну військову підтримку.

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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє видання Politico, котре ознайомилося з відповідним документом.

Зазначається, що цей документ рекомендує Євросоюзу взяти на себе повний перелік «зобов'язань щодо безпеки перед Україною» на роки вперед.

У ньому вказано, що росія «навряд чи відмовиться від своєї мети підкорити Україну», тож «Україна й надалі потребуватиме довгострокових зобов’язань і підтримки з боку ЄС, щоб забезпечити своє вільне та демократичне європейське майбутнє".

У документі стверджується, що залізна єдність ЄС з Україною є екзистенціальною, а війна Росії називається «фундаментальним викликом європейському миру та безпеці», — зазначає видання.

Пропозиції, вказані у документі, охоплюють широкий спектр — від забезпечення «постійного» надходження зброї Києву до безперервних навчань військових, обміну розвідувальними даними та допомоги у співпраці оборонних компаній України та ЄС.

І далі в проекті документа дипломатичної служби ЄС додається, що «членство України в ЄС саме по собі було б зобов’язанням у сфері безпеки», — зазначає видання. — Щоб допомогти їй досягти цього, ЄС повинен надати «довгострокову і передбачувану фінансову підтримку», щоб Україна могла відновитися.

Зазначається, що вказані у документі рекомендації здебільшого є підсумком зусиль Євросоюзу, які вже здійснюються для підтримки України.

Але разом узяті вони вирізняються своєю широтою та передбачуваною довговічністю, по суті окреслюючи мільярди потенційної підтримки в найближчі роки, — зазначає видання.

Ключовим елементом надання допомоги Україні має стати «спеціальний» фонд, який незабаром мають запропонувати створити офіційні особи ЄС. Очікується, що він діятиме до 2027 року.

У документі вказано, що, як очікується, лише цього року ЄС витратить 4 млрд євро з фонду на допомогу в забезпеченні зброї для України.

Також зазначається, що з часом фонд має розвиватися, переходячи від відшкодування витрат на такі предмети, як боєприпаси, до субсидування спільних закупівель зброї ЄС і «більш складних і дорогих систем озброєння».

Зокрема, в документі стверджується, що ЄС повинен «співфінансувати» спроби країн придбати ракети та винищувачі в рамках довгострокового плану зміцнення протиповітряної оборони України, — зазначає видання.

Зазначається, що наразі ЄС вже частково повертає кошти країнам за пожертвування зброї Україні через колись маловідомий фонд під назвою European Peace Facility.

Нещодавно цей фонд збільшили на 3,5 млрд євро — довівши його загальну суму до 12 млрд євро. За словами джерел видання, очікується, що частина цих коштів — 1 млрд євро — буде спеціально виділена Україні.

Чим більше ми зможемо говорити про довгострокові зобов’язання, тим більше ми зможемо дати путіну зрозуміти, що він не може розраховувати на втому Європи, через вибори чи з будь-якої іншої причини, — зазначив у коментарі виданню один із дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Однак, додав дипломат, це «не означає, що ми робимо ставку на те, що війна триватиме».

Джерело: Politico