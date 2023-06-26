Европейский фонд мира увеличен до 12 млрд евро

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Рада міністрів Євросоюзу у закордонних справах на 3,5 млрд євро збільшила загальний фінансовий рубіж Європейського фонду миру, через який виділяється військова допомога Україні, а також низці інших країн світу.

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 27 червня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Сьогодні Рада ухвалила рішення про збільшення загальної фінансової межі Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро на основі попередньої угоди від 20 березня 2023 року, — вказано в повідомленні.

Раніше розмір фонду становив близько 7,9 млрд євро, тепер його фінансова стеля тепер становить понад 12 млрд євро (у поточних цінах).

Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що це рішення спрямоване на забезпечення фінансової стабільності та передбачуваності фонду в довгостроковій перспективі. Також воно покликане зберегти його глобальний географічний масштаб, здатність ЄС запобігати кризам та конфліктам, швидко реагувати на них.

Сьогоднішнє рішення знову забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів, — наголошує Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. — Менш ніж за два роки Фонд довів свою ефективність. Він повністю змінив спосіб, у який ми підтримуємо наших партнерів у сфері оборони.

Фонд було створено у 2021 році. Він почався із загальної фінансової межі в 5,5 млрд євро (у поточних цінах) на період 2021−2027 років, яка згодом була збільшена з першим поповненням на 2 млрд євро до майже 8 млрд євро.

92% загальної фінансової стелі на 2021−2027 роки вже було використано у 2023 році, що зробило необхідним подальше збільшення, — зазначається на сайті Ради ЄС.

Фонд, зокрема, вже надав сім послідовних пакетів підтримки ЗСУ.