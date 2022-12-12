ЕС увеличит фонд поддержки на 2 млрд евро, из него выделяют средства на закупку оружия для Украины

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Рада ЄС схвалила збільшення Європейського фонду миру на два мільярди євро у 2023 році.

Кошти з цього фонду йдуть, зокрема, на надання військової допомоги Україні, повідомила прес-служба Ради ЄС.

Рішення збільшити обсяги фонду, через який фінансується військова допомога Києву, «надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», наголошують в Брюсселі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, коментуючи рішення Європейської ради, яке формально набуде чинності на початку 2023 року, сказав:

Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш як за два роки Європейський фонд світу довів свою спроможність. Це повністю змінило те, як ми підтримуємо наших оборонних партнерів. Це робить ЄС та його партнерів сильнішими.

Європейська рада також схвалила можливість подальшого збільшення фонду після 2023 року — аж до 5,5 млрд євро до 2027 року.

Європейський фонд світу створили у березні 2021 року. Він фінансується коштом внесків країн-членів ЄС. Спочатку планувалося, що бюджет фонду становитиме 5 мільярдів євро на період 2021−2027 років. При цьому розмір фонду передбачалося збільшувати поступово з 420 мільйонів євро 2021 року до трохи понад 1 млрд євро 2027 року.

У 2022 році із коштів фонду було сплачено шість пакетів військової допомоги України і, як йдеться у повідомленні Європейської ради, фінансування, закладене до 2027 року включно, було вичерпано на 86%.

Крім України з Європейського фонду світу фінансувалася допомога у сфері оборони ще низці країн, включаючи Грузію, Молдову, Малі, Сомалі та Ліван.

Раніше був пакет на 18 млрд євро

Раніше Рада Європейського Союзу 10 грудня погодила надання Україні допомоги на суму у 18 мільярдів євро протягом 2023 року.

Пропозиція прийнята Радою в письмовій формі та буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення цього тижня".

Збинек Станюра, міністр фінансів Чехії, яка нині головує у ЄС, наголосив, що блок продовжить підтримувати Україну.

Цей пакет передбачає структурне рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде наданий Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро, кредити матимуть 10-річний пільговий період. При цьому держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС. або державами-членами

Метою фінансової підтримки є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки для сталого повоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції, додали в Раді ЄС.

Кулеба просить ще більше підтримки

12 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав ЄС суттєво підвищити військову підтримку України.

Міністр назвав три способи посилення підтримки: надання більшої кількості зброї та боєприпасів, розширення Європейського фонду миру для фінансування закупівель зброї, швидке розгортання ліній виробництва, зокрема за участі українських підприємств, задля виготовлення боєприпасів.