Окупанти намагаються знищити партизанський рух на окупованих територіях, фото: «Диалог.ua»

https://racurs.ua/ua/n184876-moskva-rozislala-okupantam-plany-schodo-kilkosti-zatrymanyh-partyzan-cns.html

Ракурс

москва оцінила кількість тих, хто співпрацює з українською армією на тимчасово окупованих територіях й вимагає від місцевих колаборантів «придушити підпілля».

.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог оцінює кількість партизан на тимчасово захоплених землях у понад 5 тис. осіб й вимагає від місцевих адміністрацій та каральних органів збільшити активність й до кінця року «вирішити цю проблему».

Фактично перед місцевими «правоохоронцям» поставили план з затримання вищевказаної кількості українців. Особливу увагу мають приділити ТОТ Запорізької та Херсонської областей, — наголошують у ЦНС.

У цій ситуації українців на тимчасово окупованих територіях закликають бути максимально обережними.