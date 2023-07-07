Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты пытаются уничтожить партизанское движение на оккупированных территориях, фото: «Диалог.ua»

москва разослала оккупантам планы по количеству задержанных партизан — ЦНС

7 июл 2023, 15:01
999

москва оцінила кількість тих, хто співпрацює з українською армією на тимчасово окупованих територіях й вимагає від місцевих колаборантів «придушити підпілля».


.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог оцінює кількість партизан на тимчасово захоплених землях у понад 5 тис. осіб й вимагає від місцевих адміністрацій та каральних органів збільшити активність й до кінця року «вирішити цю проблему».

Фактично перед місцевими «правоохоронцям» поставили план з затримання вищевказаної кількості українців. Особливу увагу мають приділити ТОТ Запорізької та Херсонської областей, — наголошують у ЦНС.

У цій ситуації українців на тимчасово окупованих територіях закликають бути максимально обережними.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров