Во время боев на Бахмутском направлении, скриншот видео

https://racurs.ua/n184875-vsu-prodvinulis-na-bahmutskom-napravlenii-syrskiy-video.html

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На Бахмутському напрямку Сили оборони України мають успіх і просування вперед.

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Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території, — зазначив він.

Також Сирський опублікував відео роботи 3-ї ОШБР на околицях міста Бахмут.