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Ракурс
Під час боїв на Бахмутському напрямку, скріншот відео

ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку — Сирський (ВІДЕО)

7 лип 2023, 14:34
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На Бахмутському напрямку Сили оборони України мають успіх і просування вперед.


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Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території, — зазначив він.

Також Сирський опублікував відео роботи 3-ї ОШБР на околицях міста Бахмут.

Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт, — зазначив він в описі відео.

Джерело: Ракурс


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