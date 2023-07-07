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Під час боїв на Бахмутському напрямку, скріншот відео
ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку — Сирський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184875-zsu-prosunulysya-na-bahmutskomu-napryamku-syrskyy-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку Сили оборони України мають успіх і просування вперед.
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Про це сьогодні, 7 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території, — зазначив він.
Також Сирський опублікував відео роботи 3-ї ОШБР на околицях міста Бахмут.
Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт, — зазначив він в описі відео.
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