В Україні значно зросло споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n184874-rekordne-spojyvannya-elektroenergiyi-zafiksuvaly-v-energosystemi-ukrenergo.html

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​​В енергосистемі України зафіксоване рекордне споживання електроенергії.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16:00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер, — вказано в повідомленні.

В «Укренерго» наголошують — таке зростання споживання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання стало передусім активне використання кондиціонерів.

Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків, — зазначають у держкомпанії.

Зазначається, що минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були надто складним завданням, проте зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу.

Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян. Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури, — наголошують в «Укренерго».

За таких умов українців закликають допомогти енергосистемі — у період з 16.00 до 23.00 зменшувати використання кондиціонерів та потужних електроприладів.