Свежие спутниковые фото крымского моста с поврежденными прогонами обнародовал сервис Maxar

https://racurs.ua/n185212-vzryv-na-krymskom-mostu-kogda-vosstanovyat-polnocennoe-dvijenie-i-chem-grozit-putin.html

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Російський диктатор володимир путін провів нараду у зв’язку з вибухами на Кримському мосту, в яких Москва звинуватила Україну, його показували у понеділок у прямому ефірі.

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Віце-прем'єр Марат Хуснуллін заговорив про передбачувані терміни ремонту мосту, який зв’язує росію з анексованим Кримом, а путін погрожував Києву відповіддю.

Двосторонній рух з одного боку Кримського мосту планується запустити лише 15 вересня, з другого боку — лише у листопаді, заявив Хуснуллін.

В обмеженому режимі рух автомобілів буде відновлено протягом дня-двох, припустив голова анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Після осіннього вибуху на мосту автомобільне сполучення було повністю відновлено за чотири з половиною місяці, залізничне за сім місяців.

«Хорошою новиною» російський віце-прем'єр назвав те, що пошкоджень опор мосту немає, вони, на його думку, у нормальному стані (їх обстежили водолази).

Ми чекали гіршого, але опори в нормальному стані, — сказав він.

Не лише автомобільне полотно, але одна колія залізничної частини Кримського мосту має пошкодження, хай і незначні, визнав Хуснуллін. При цьому одна прогонова будова автодорожньої частини мосту зруйнована і не підлягає відновленню, повідомив віце-прем'єр.

З урахуванням того, що вже другий теракт на Кримському мосту відбувається, я чекаю на конкретні пропозиції щодо підвищення безпеки цього стратегічно важливого транспортного об'єкта, — заявив кремлівський коротун.

путін також сказав, що доручив ФСБ і СКР «детально розібратися в тому, що сталося». Вибухи він назвав «черговим терористичним актом» — «безглуздим», на його думку, оскільки, як він стверджує, Кримський міст давно не використовується для військових перевезень.