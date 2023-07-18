Лукашенко в очереди за ордером МУС – в беларуси 3 тыс. украинских детей

https://racurs.ua/n185225-lukashenko-v-ocheredi-za-orderom-mus-v-belarusi-3-tys-ukrainskih-detey.html

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З вересня 2022 року приблизно 2 тис. 150 українських дітей від шести років було вивезено до білорусі, до осені кількість таких дітей може становити 3 тис.

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Дітей розміщують у Мінській області в санаторії «Острошицьке містечко», центрі «Зубренок» та таборі «Дубрава», а також у таборі «Золоті піски» на Гомельщині.

Це відбувається з відома диктатора Лукашенка і робить його прямим співучасником воєнних злочинів росії, пише The Telegraph.

За інформацією видання, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі передано докази зв’язку Лукашенка та інших офіційних осіб Білорусі з масовим викраденням українських дітей.

Як заявили в білоруській опозиційній групі Національне антикризове управління, яке передало документи до МКС, Лукашенко «є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до білорусі» і «безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів».

Київ розслідує можливу причетність Мінська до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це у травні повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, дітей вивозили щонайменше в три місця білорусі, а самопроголошений президент Лукашенко особисто віддавав накази про депортацію груп українців.

Відкрито кримінальне провадження за фактом примусового перевезення/депортації понад 19 тис. дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, зокрема до білорусі.

Раніше білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих рф територій України. У документі зазначалося, що 2 тис. 150 українських дітей, зокрема сироти у віці від 6 до 15 років, були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території білорусі.