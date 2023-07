Линия фронта замерла – британская разведка

У щоденному зведенні британська розвідка описує поточну ситуацію на фронтах.

.

За останній тиждень бої тривали на різних ділянках фронту, обом сторонам вдалося досягти лише незначних успіхів, пишуть автори зведення.

На північному сході російські військові намагалися просунутися на захід, через ліси на захід від Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль, щоб наступати в районі Бахмута, який утримується росією.

Тут російські сили, ймовірно, відносно уразливі, але поки що їм вдається утримувати позиції. На південь у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські військові роблять невеликі атаки, але без особливого успіху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/y0aBnduf3I



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/R14GoWwRdg