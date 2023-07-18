Линия фронта замерла – британская разведка

https://racurs.ua/n185224-liniya-fronta-zamerla-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

У щоденному зведенні британська розвідка описує поточну ситуацію на фронтах.

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За останній тиждень бої тривали на різних ділянках фронту, обом сторонам вдалося досягти лише незначних успіхів, пишуть автори зведення.

На північному сході російські військові намагалися просунутися на захід, через ліси на захід від Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль, щоб наступати в районі Бахмута, який утримується росією.

Тут російські сили, ймовірно, відносно уразливі, але поки що їм вдається утримувати позиції. На південь у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські військові роблять невеликі атаки, але без особливого успіху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 July 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/R14GoWwRdg — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) July 18, 2023

На півдні Україна продовжує атакувати як мінімум за двома напрямками, але ще не прорвала основні лінії оборони росії. У цьому районі рф, ймовірно, ввела обмеження використання снарядів для артилерії, намагаючись зберегти здатність вести вогонь із закритих позицій.

У Херсонській області Україна залишається невеликим плацдармом на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковою проблемою для російських командирів, які, ймовірно, стурбовані вразливістю свого південно-західного флангу.

Російське Міноборони раніше звітувало про нібито «знищення» підрозділів ЗСУ, які висадились у районі Антонівського мосту під Херсоном.