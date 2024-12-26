Украина ударила по пункту управления россиян на Курщине

https://racurs.ua/n202540-ukraina-udarila-po-punktu-upravleniya-rossiyan-na-kurschine.html

Ракурс

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ уточнює, що в результаті удару по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області 25 грудня ймовірно загинув заступник командира бригади та ще 17 військових.

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Військові обіцяють, що бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триватиме і надалі.

Раніше медіа повідомляли, що ЗСУ ліквідували заступника командира 810-ї бригади рф. Ліквідованим був Паштов Салим Мухарбетович, заступник командира 810-ї бригади морської піхоти, і який на момент удару знаходився у пункті управління в місті Льгов.

Тим часом війська КНДР на Курщині продовжують зазнавати втрат, повідомила 26 грудня українська розвідка. Зранку 20 грудня щонайменше 5 штурмовиків із КНДР дістали поранень, але російські офіцери наказали їм утримувати позиції. Тоді ж українські бійці вдарили по скупченню окупантів в районі Новоіванівки Курської області — там північнокорейці зазнали значних втрат убитими й пораненими.

Уже 22 грудня Україна вдарила по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії. Відтак радіообмін між військовими КНДР різко знизився. А 24 грудня північнокорейці вели вогонь з мінометів у районі Дар’їна — Новоіванівки.

Також війська КНДР розгорнули щонайменше 5 додаткових спостережних постів для ефективнішої розвідки. Через ускладнену логістику військам КНДР на передових позиціях не вистачає питної води.