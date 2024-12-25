Заместитель командира бригады морской пехоты рф ликвидирован ракетным ударом на Курщине

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Командира 810-й бригады морской пехоты рф ликвидировали во Льгове, фото: «Оперативный ВСУ»
Заместитель командира бригады морской пехоты рф ликвидирован ракетным ударом на Курщинеhttps://racurs.ua/n202520-zamestitel-komandira-brigady-morskoy-pehoty-rf-likvidirovan-raketnym-udarom-na-kurschine.htmlРакурс
У Льгові на Курщині завданим сьогодні, 25 грудня, ударом ЗСУ було ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти рф Салім Паштова.
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Він на момент удару перебував у розташованому в одній з багатоповерхівок пункті управління, повідомляє видання «Мілітарний».
Зазначається, що інформація про загибель Паштова вже з’явилася у соцмережах — про це на сторінці 810-ї бригади в мережі «ВКонтакте» повідомила його сестра. Також почала з’являтися інформація про інших загиблих — це, ймовірно, офіцерський склад бригади, який займався управлінням підрозділами та роздавав накази.
Окрім сестри, удар по пункту управління підтверджують й російські Telegram-канали, де зазначають, що про його розміщення знали всі місцеві жителі.
Російські ЗМІ та соцмережі стверджують, що по будівлі було завдано удару ракетами — ймовірно «Хаймарсом». Льгов розташований за 28 км від держкордону України, тож перебуває у зоні досяжності як ствольної, так і реактивної артилерії.
Раніше сьогодні Головне управління комунікацій ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомило, що ЗСУ цієї ночі завдали удару по розташуванню пункту управління російської 810-ї бригади, який розміщувався в покинутій цивільній будівлі у Льгові. Чим саме було завдано удару, не уточнюється.
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