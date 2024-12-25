Заступник командира бригади морської піхоти рф ліквідований ракетним ударом на Курщині

Командира 810-ї бригади морської піхоти рф ліквідували у Льгові, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n202520-zastupnyk-komandyra-brygady-morskoyi-pihoty-rf-likvidovanyy-raketnym-udarom-na-kurschyni.html

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У Льгові на Курщині завданим сьогодні, 25 грудня, ударом ЗСУ було ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти рф Салім Паштова.

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Він на момент удару перебував у розташованому в одній з багатоповерхівок пункті управління, повідомляє видання «Мілітарний».

Зазначається, що інформація про загибель Паштова вже з’явилася у соцмережах — про це на сторінці 810-ї бригади в мережі «ВКонтакте» повідомила його сестра. Також почала з’являтися інформація про інших загиблих — це, ймовірно, офіцерський склад бригади, який займався управлінням підрозділами та роздавав накази.

Окрім сестри, удар по пункту управління підтверджують й російські Telegram-канали, де зазначають, що про його розміщення знали всі місцеві жителі.

Російські ЗМІ та соцмережі стверджують, що по будівлі було завдано удару ракетами — ймовірно «Хаймарсом». Льгов розташований за 28 км від держкордону України, тож перебуває у зоні досяжності як ствольної, так і реактивної артилерії.

Раніше сьогодні Головне управління комунікацій ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомило, що ЗСУ цієї ночі завдали удару по розташуванню пункту управління російської 810-ї бригади, який розміщувався в покинутій цивільній будівлі у Льгові. Чим саме було завдано удару, не уточнюється.